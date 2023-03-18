بعد ساعات من رفع الحظر عن حسابات في «يوتيوب» و«فيسبوك»، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنصاره للاحتجاج تزامنا مع اعتقاله المحتمل. وقال «سيتم اعتقالي الثلاثاء وأدعو انصاري للاحتجاج»، اشارة الى التحقيقات التي تجري بخصوص دفعه أموالا لاسكات ستورمي دانيالز التي اتهمته بالاعتداء عليها.

كان الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى إلى الترشح لولاية ثانية في عام 2024 كتب على حساباته في المنصتين «لقد عدت!»، إلى جانب مقطع ڤيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه «آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد».

وقد قوبلت كلماته بآلاف التعليقات، بينها «سعداء لرؤيتك مرة أخرى» و«عودتك تبعث على الارتياح سيدي الرئيس».

ولدى ترامب 34 مليون متابع على فيسبوك وأكثر من 2.6 مليون على يوتيوب.