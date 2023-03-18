فاز مرشح دولة الكويت الرئيس السابق للاتحاد المحلي لألعاب القوى سيار العنزي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بعد تزكيته رئيسا لاتحاد غرب آسيا (2023- 2027) وذلك وفقا للنظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد غرب آسيا الذي عقد اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت الجمعية العمومية إقرار بقية المناصب إذ حصل القطري محمد الفضالة على منصب نائب الرئيس في حين فاز بدر ناصر من البحرين وزيدون جواد من العراق وشاجع المقدشي من اليمن ووسيم حولي من لبنان وخلفان بن حمد من عمان وفداء الشوفي من سوريا بعضوية المجلس.

كما أقرت الجمعية التي أقيمت بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي القطري دحلان الحمد التمديد لمكتب الأمانة العامة للاتحاد ومقره دولة الكويت والمكون من الأمين العام الدكتور مانع العجمي والأمين المساعد بدر الرشود والمدير التنفيذي حسين عباس وجميعهم من دولة المقر.

وأكد العنزي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام الاجتماع سعيه مع زملائه في مجلس إدارة الاتحاد القاري إلى تطوير المسابقات والبطولات للارتقاء بالمستويات في الدول الأعضاء لا سيما دول غرب القارة ال12.

وقال إنه سيعمل على مواصلة تطوير جميع عناصر منظومة ألعاب القوى من لاعبين وحكام ومدربين وكوادر طبية وإدارية علاوة على دعم لاعبي هذه الرياضة وتطوير مستوياتهم الفنية من خلال تكثيف البطولات لمختلف الفئات.

واعتبر فوزه وزملاؤه الكويتيون بهذه المناصب في الاتحادين دليلا على تميز الكوادر الكويتية وقدرتها على القيادة داخليا وخارجيا.

وتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العمومية على الثقة به وبكافة أعضاء المجلس لمواصلة قيادة الاتحاد للسنوات المقبلة "ما سيشكل دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في عمل الاتحاد".