محمد الجلاهمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ان البلاد شهدت في الفترة من 11 - 17 الجاري 1993 حادثا مروريا بواقع 1666 بسيطا و327 جسيما تسبب في إصابات، كما كشفت عن أن عدد المخالفات التي تم تحريرها في تلك الفترة بلغ 28611 مخالفة، كما تم تحويل 100 مخالف على خلفية مخالفات جسيمة و23 حدثا لقيادة مركبات بدون رخصة سوق، الى الحجر التحفظي، وتمت إحالة 100 مركبة الى كراج الحجز.

كما كشفت الإحصائية الخاصة بقطاع المرور والعمليات، عن ضبط 3 أشخاص بحيازة مخدرات وتحرير 10 مخالفات توقف في المواقف المخصصة للمعاقين و1686 مخالفة خروج أصوات مزعجة.