أسامة دياب



نظمت السفارة الأميركية لدى البلاد فعالية موسيقية راقصة قدمتها فرقة STEP AFRIKA أو «خطوة أفريكا» في مجمع الأفنيوز، أمس الأول، حضرها رواد المجمع الذين تفاعلوا بشكل حماسي كبير مع الفرقة التي أتت خصيصا من الولايات المتحدة لتقديم عروضها المذهلة.



حضر الحفل القائم بالأعمال الأميركي لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.



وكانت الفرقة قدمت عرضها في مركز «لابا» قبل يومين، إضافة إلى أنها قدمت عرضا أمس، في مدرسة دسمان ثنائية اللغة، وستقدم عرضها الأخير اليوم، على مسرح اليرموك الثقافي.



يذكر أن STEP AFRIKA تأسست العام 1994 كبرنامج تبادل مع مسرح سويتو للرقص في عاصمة جنوب أفريقيا (جوهانسبرغ) وهي أول فرقة رقص محترفة في العالم مكرسة لتقديم «رقص المشي».



كما أن «خطوة أفريكا» هي واحدة من أكبر 5 فرق رقص أميركية من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، وأكبر منظمة فنون يقودها الأميركيون من أصل أفريقي في واشنطن، وتعتبر «السفير الثقافي» الوحيد في العاصمة الأميركية.​