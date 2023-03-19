القاهرة - سامي عبدالفتاح



في ليلة واحدة حصل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على تأشيرة «الأمل» في مواصلة المنافسة في سباق دوري أبطال أفريقيا بفوزه على مضيفه القطن الكاميروني 4-0 وفي الليلة نفسها حصل الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، على تأشيرة الخروج من البطولة، بخسارته 0-2 أمام شباب بلوزداد الجزائري.



وحقق الأهلي فوزا خارجيا عريضا على مضيفه القطن برباعية على ملعب روميدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، حيث لعب محمود عبدالمنعم (كهربا) دور البطولة في الانتصار الكبير بعدما سجل «هاتريك» في الدقائق (23 و29 و51) فيما أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة (54).



ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما بقي القطن في المركز الأخير دون نقاط.



ويخوض الأهلي آخر مبارياته في دوري الأبطال في 1 أبريل المقبل أمام الهلال بالقاهرة.



وفي الجزائر ظفر شباب بلوزداد الجزائري بتأشيرة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على ضيفه الزمالك 2-0 في ملعب 5 يوليو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة، إذ سجل زكرياء دراوي بالدقيقة (75) ثم ليونيل إيوالا بالدقيقة (79).



وبهذا الفوز، رفع بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، ليلحق بالترجي التونسي المتصدر بـ 10 نقاط إلى ربع النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير.



ويخوض الزمالك آخر مبارياته أمام المريخ السوداني في القاهرة يوم 31 الجاري، والفريقان خارج السباق.



وأفريقيا أيضا يستضيف اليوم فيوتشر نظيره التوغولي أسكو كارا في الجولة قبل الأخيرة لبطولة الكونفيدرالية، فيما يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي.