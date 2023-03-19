تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى جموع الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.



وأوضح الشايع أن شهر رمضان فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة يتضاعف فيها العمل الصالح وتتنزل فيه الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، حيث يتسابق فيه المحسنون إلى البذل والعطاء متأسين بنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة.



وكشف عن إنهاء كل الاستعدادات الإدارية والميدانية لتنفيذ مشروع ولائم الإفطار وتوزيع السلال الرمضانية على الأسر المحتاجة من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، لإعانتهم على أداء فريضة الصيام، وتحقيق التكافل والتراحم بين المسلمين، مبينا أنه سينفذ لهذا العام في قيرغيزيا ـ الهند ـ فلسطين ـ تركيا ـ اليمن ـ لبنان ـ بنغلاديش ـ سريلانكا ـ تشاد ـ الصومال ـ الكويت.



وأعلن عن إطلاق الحملة الرمضانية لجمعية «الصفا الخيرية» تحت شعار «تحت ظلها» لهذا العام، مبينا أنها ستتضمن باقة متميزة من المشروعات التنموية والصحية والإنسانية والإغاثية في 11 دولة مختلفة، ومنها مشاريع كفالة حفظة القرآن الكريم وبناء شبكات المياه وتوزيع البقر الحلوب، بالإضافة إلى كفالة الأيتام ومرضى السرطان، وتوزيع كراسي المعاقين وإقامة مراكز تحفيظ القرآن وعمليات العيون والقرى النموذجية المتكاملة، كما ستتضمن المشاريع الوقفية والإغاثية والموسمية.



وأشار الشايع إلى أن «الصفا الإنسانية» تستقبل زكاة الأموال وزكاة الذهب من المحسنين والمحسنات، وتحرص على إيصالها لمستحقيها وفق المصارف التي حددها الشارع الحكيم.