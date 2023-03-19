الدوحة - فريد عبدالباقي



واصل فريق العربي مطاردته الدحيل على صدارة الدوري القطري، وذلك بعد فوزه الكبير على السيلية بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، في افتتاح مباريات الجولة الـ 17.



سجل رباعية العربي، المحترف السوري عمر السومة، والتونسي يوسف المساكني، بواقع ثنائية لكل منهما، في الدقائق (32 و45 و63 و85)، وسجل الإيراني مهرداد محمدي هدف السيلية الوحيد في الدقيقة الثامنة.



وبهذا الانتصار، رفع العربي رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد السيلية عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، وأصبح قريبا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وفي مباراة ثانية، استطاع السد استعادة نغمة الانتصارات على حساب الشمال بنتيجة 3-1، أحرز أهداف السد كل من خوخي بوعلام «هدفين»، وأكرم عفيف في الدقائق (52 و74 و92)، بينما سجل هدف الشمال خوخي بوعلام لاعب السد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الشمال عند 14 نقطة.



وفي مباراة ثالثة، تمكن الغرافة من التغلب على أم صلال 2-1، ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما ظل أم صلال عند النقطة الـ 13 في المركز قبل الأخير.



أولمبياد باريس



هذا، وأجرى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام منافساتها في البرازيل والصين واليابان خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.



وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات: البرازيل، إيطاليا، إيران، كوبا، أوكرانيا، ألمانيا والتشيك، وستقام مباريات المجموعة بالبرازيل، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، أميركا، سلوفينيا، صربيا، تركيا، تونس، مصر وفنلندا، وستقام مباريات المجموعة في اليابان، أما المجموعة الثالثة التي ستقام مبارياتها في الصين، فتضم منتخبات: پولندا، الأرجنتين، هولندا، كندا، المكسيك، بلجيكا، بلغاريا، بالإضافة إلى الصين.



وجاءت مشاركة «العنابي» في التصفيات الأولمبية، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي عن التصنيف العالمي لأفضل منتخبات العالم، بعدما حل في المركز الـ 25.



ويشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، 24 منتخبا، وتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، تضم كل منها 8 منتخبات ستتنافس فيما بينها على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى الألعاب الأولمبية، ويشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 12 منتخبا، هي: فرنسا المنظم، و6 منتخبات تترشح من التصفيات أول وثاني كل مجموعة، و5 منتخبات تتأهل بناء على الترتيب العالمي لشهر يونيو 2024 مع أسبقية للقارات التي لم يضمن أي من ممثليها الترشح عبر التصفيات.