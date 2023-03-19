حكمت محكمة إيرانية على شخصين بالإعدام في هجوم شنّ في أكتوبر على مرقد ديني في مدينة شيراز الجنوبية، وأودى بحياة 13 شخصا على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية امس.



ونقل موقع «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس كاظم موسوي قوله إن الشخصين أُدينا بتهم «الفساد في الأرض والتمرد المسلح والعمل ضد الأمن القومي».



وأضاف أنهما «متورطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، و(تأمين) اللوجستيات وتوجيه المنفذ الرئيسي للهجوم الإرهابي» على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ «شاه جراغ») في 26 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 30 آخرين بجراح.



وأشار إلى أنه حكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 5 و15 و25 عاما لكونهم أعضاء في تنظيم «داعش».



وقال إن الأحكام الصادرة على الأشخاص الخمسة يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.



وتوفي المنفذ الرئيسي للهجوم متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله، وعرفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية على أنه يدعى حامد بدخشان.



وفي نوفمبر، أعلنت ايران توقيف 26 «إرهابيا» من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، على صلة بالهجوم.