

آلاء خليفة



احتفلت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW بتخريج الدفعة التاسعة بكوكبة جديدة من خريجها بلغ عددهم 630 خريجا وخريجة من برنامج البكالوريوس والماجستير وذلك في حفل مميز نظمته الكلية عل مدار يومين برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني الذي اناب عنه بالحضور امين عام مجلس الجامعات الخاصة عادل البدر وبرعاية وحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد ورئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الجامعات الزميلة واولياء امور الطلبة المكرمين.



في البداية، أوضح رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة ان الاجيال الحالية من الخريجين والخريجات هم الذين يعول عليهم بناء الوطن في المستقبل والأخذ بيده ليصبح في مصاف الدول المتقدمة. وخاطب الخليفة ابناءه الخريجين والخريجات قائلا: لقد تعودت ان أتحدث معكم بروح الأب وكلماتي نابعة من القلب الى القلب، لقد حصلتم على الشهادة ووصلتم الى لحظة التخرج بعد رحلة دراسية امتدت لمدة 4 أو 5 سنوات ولكنها ليست النهاية انما البداية لمرحلة جديدة في الانخراط بسوق العمل واثبات جدارتكم وكفاءتكم في مواقع العمل التي ستلتحقون بها، وهنا يكمن التحدي الحقيقي فلا بد ان يكون لديكم استعداد لإثبات ذاتكم وجدارتكم في تطبيق ما تعلمتوه في اروقة الكلية بمواقع عملكم في المستقبل.



وشدد الخليفة على ان التميز والنجاح ليس فقط بالحصول على وظيفة بعد التخرج وانما بالتجارب والمحاولة مرة تلو الأخرى وسيتمكن الخريج من تحقيق اهدافه المستقبلية.



وعلى صعيد متصل، أشار الخليفة الى ان كلية القانون الكويتية العالمية سعت لفتح مجال العمل امام خريجي القانون، موضحا ان هدف الكلية تخريج كوكبة من القانونيين سنويا قادرين على خدمة الكويت ورفع اسمها عاليا بين الدول، مشيرا الى ان القائمين على الكلية واجهوا تحديات عند انشائها من بيروقراطية وصعاب، ولكن كان هناك اصرار، مشيرا الى ان أكبر التحديات التي واجهوها في البداية عند تحديد موعد الدراسة وكان هناك اصرار على عدم تغيير الموعد وتم استقبال اول دفعة بالكلية مكونة من 250 طالبا في 1 مارس 2010.



وأوصى الخليفة الخريجين بأن يكونوا خير سفراء لكلية القانون الكويتية العالمية في مختلف مواقع العمل التي سيلتحقون بها وان يشعروا دوما بالاعتزاز كونهم خريجي KILAW وان يكونوا على تواصل دائما مع الكلية وأساتذتها، كما أوصاهم بحب الكويت وخدمة الوطن والإخلاص في العمل من أجل تطويره.



من ناحيته، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع: مرة تلو الأخرى نقف امامكم في مثل هذا الاحتفال احتفاء بكوكبة جديدة من خريجات وخريجي كلية القانون الكويتية العالمية، وهم الطلبة الذين التحقوا بهذه الكلية قبل 4 سنوات.



وخاطب الخريجين والخريجات قائلا: هذا الميزان الذي تحملوه اليوم في ضمائركم بعد حصولكم على هذه الشهادة يجب ان يستمر متوازنا ولا يختل، ستجدون اسبابا كثيرة تحاول ان تميل بكم يسارا او يمينا حتى يختل هذا الميزان وحتى تشهدوا بغير الحق وربما تقولون ما لا تعرفون وتدعون ما لا تعلمون، وكل ذلك لأجل أمر لستم من حملته ولا من اربابه، فيجب ان يكون الحق والعدل هما ما تسعون اليهما وتحققونهما.



ووجه د.المقاطع النصيحة للخريجين والخريجات بالحرص على الوقوف مع الحق دوما والدفاع عن المظلومين، لافتا الى ان كلية القانون الكويتية العالمية حرصت على توفير كل الامكانيات واوجدت تعليما باللغتين العربية والانجليزية، كما وفرت افضل الاساتذة وتقدم تدريبا ميدانيا لطلابها، فضلا عن توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات زميلة في مختلف دول العالم زاد عددها مؤخرا على 12 جامعة زميلة من اوروبا وأميركا والدول العربية لتوطيد اواصر التعاون في مجال تدريس القانون وتبادل الخبرات والثقافات.



وكشف د.المقاطع ان الكلية قامت حتى يومنا هذا بتخريج 3200 خريج وخريجة على مدى 12 عاما من عمر الكلية، لافتا الى ان معظمهم تبوأوا اماكن ومناصب عليا في الدولة، لافتا الى ان الكثير منهم يعملون اليوم في القضاء سواء رجال او نساء، وكذلك في النيابة العامة والتحقيقات والفتوى والتشريع وفي مرافق الدولة المختلفة، وهم مدعاة فخر واعتزاز ان نشاهد خريجينا في تلك المواقع.



ونيابة عن الخريجين، ألقت الخريجة اسراء بولند كلمة في اليوم الاول للحفل، اكدت من خلالها ان الله سبحانه وتعالى صاحب النعم ذو الجود والكرم لم يجعل منزلة اهل العلم كمنزلة غيرهم من البشر.



ووجهت بولند تحية اجلال واحترام وتقدير وعرفان لاعضاء هيئة التدريس بالكلية على جهودهم المتواصلة على مدار السنوات الماضية، وخاطبت زملاءها الخريجين قائلة: ها هو الحاضر والمستقبل بين أيديكم، فلنتعاهد على بذل كل الجهود وتسخير كل الطاقات لتغيير المستقبل ورفعة وطننا الغالي ونكون اللبنة الصالحة في بنائه، دعونا نبتهل للعلي القدير بالدعاء أن يوفقنا جميعا ويجعلنا وإياكم جنودا للدفاع عن حقوق الناس ولنكون صوت الحق لتحقيق العدل ونصرة المظلومين.



وفي اليوم الثاني لحفل الخريجين، ألقت الخريجة حنان الملا كلمة وجهت من خلالها الشكر والتقدير الى ادارة كلية القانون الكويتية العالمية واعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية لما بذلوه من دعم وتشجيع وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.



وذكرت الملا ان كلية القانون الكويتية العالمية دللت على عالميتها بوجود تلك النخبة النوعية من هيئتها التدريسية الفريدة، التي تشكلت من علماء واساتذة ينتمون الى مدارس قانونية وثقافات وخبرات شتى.