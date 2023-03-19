حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل حول اعتلال شبكية العين السكري والذي ينتج عن مضاعفات مرض السكري الخطيرة والتي قد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر.



واستمرت الورشة على مدى يومين وتم تنظيمها لمجموعتين مختلفتين من الأطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. ويعتبر اعتلال الشبكية شائعا لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى العمى.



الجدير بالذكر أن هذه الورشة ستساهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث تناولت عدة محاور، من بينها عوامل الخطورة للإصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الإصابة به، وكيفية تشخيص الإصابة، وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.



يجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تم تنظيمها في معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية، ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.