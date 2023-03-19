قام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني بزيارة المناطق المتضررة من الزلزال في حلب واللاذقية للمرة الثانية منذ وقوعه في السادس من فبراير الماضي.



وجاءت الزيارة بعد نحو 10 ايام على الضربة إسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وأدت لخروجه عن الخدمة لمدة 3 ايام. ويشير المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن الميليشيات الإيرانية تسيطر على محيط مطار حلب، وسط تقارير بأنها نقلت طائرات من دون طيار الى مطار النيرب العسكري الملاصق لمطار حلب.



وقالت وكالة «فارس» الإيرانية إن الزيارة جرت مساء الجمعة، وشملت محافظتي حلب واللاذقية، بدعوى الإشراف «عن قرب على عملية إيصال المساعدات لمنكوبي الزلزال».



وكانت زيارة قاآني الأولى بعد 3 أيام من حدوث الزلزال، وقالت وسائل اعلام سورية وايرانية انها جاءت ايضا للاشراف على عملية إيصال المساعدات للمنكوبين.



وجاءت زيارة قاآني بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى سورية والتي افتتحها بتفقد المناطق المنكوبة في محافظة اللاذقية.