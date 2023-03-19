كم تبلغ قيمة الاستثمارات الوقفية والتبرعات عن آخر خمس سنوات وما قيم ودائع «الزكاة»؟

ما قوانين وشروط مكافحة غسيل الأموال التي تنص على الأمور الفنية الخاصة بأختام الذهب؟



وجه النائب أسامة الزيد 3 أسئلة إلى وزير الصحة جاء السؤال الأول منها كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تحدث وزارة الصحة خطة التطعيمات الوقائية دوريا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.



2 - هل تحدث وزارة الصحة دراسة الأعراض الجانبية للتطعيمات واللقاحات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة.



3 - خطة وزارة الصحة في شأن الصحة العامة والصحة الوقائية والتطعيمات واحتياجاتها.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



بخصوص مستشفى الرازي (قسم العظام)، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل يعاني القسم من نقص في المعدات والأدوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل المعدات والأدوات الناقصة مع توضيح أسباب النقص، وما الإجراءات التي اتخذت لتوفير المعدات التي يحتاجها القسم؟



2 - هل يعاني القسم من نقص في الطاقم التمريضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل نقص الطاقم التمريضي، مع توضيح أسباب النقص، وما الإجراءات التي اتخذت لتوفير احتياجات القسم من الطاقم التمريضي؟



3 - هل يعاني القسم من نقص في طاقم العلاج الطبيعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل نقص طاقم العلاج الطبيعي، مع توضيح أسباب النقص، وما الإجراءات التي اتخذت لتوفير احتياجات القسم من طاقم العلاج الطبيعي؟



4 - هل يعاني القسم من تسرب وظيفي في الطاقم التمريضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب.



5 - هل توجد بدائل لحجز المواعيد بخلاف تطبيق ASK وتطبيق PEDS الالكتروني؟



6 - كم عدد موظفي قسم نظم المعلومات (IT) لمساعدة المراجعين وكبار السن في حجز المواعيد الطبية؟



7 - كم تصل فترة الانتظار لمواعيد العمليات الجراحية في كل وحدة من وحدات القسم؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل.



8 - ما كيفية إصدار القرارات في القسم، وتغيير نظم العمل؟ وما دور مجلس القسم في ذلك؟ ومتى كان آخر اجتماع عقده مجلس القسم؟



9 - هل نقل أو ندب أطباء من الفرق الطبية المتخصصة في مستشفى الرازي إلى المستشفيات العامة خلال آخر 6 شهور حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل.



10 - هل خفض عدد العيادات والعمليات للفرق الطبية؟



11 - هل قلص عدد أيام العيادات لكل فريق طبي؟



12 - هل غير نظام المواعيد وأيام العيادات؟



13 - هل قلص عدد غرف العمليات الأسبوعية المتاحة لجميع الوحدات الطبية؟



14 - ما تأثير آلية العمل الجديدة على فرص التعليم والتدريب؟



15 - تزويدي بعدد العمليات الجراحية في مستشفى الرازي قسم العظام خلال آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال (جدول لكل سنة مع تفاصيل عمليات الوحدات).



16 - ما تخصص الرئيس الحالي المكلف بإدارة وحدة الأطفال في مستشفى الرازي؟



17 - ما كيفية الموافقة على إجراء عمليات حالات الطوارئ في قسم العظام مستشفى الرازي؟



18 - ما نسبة جاهزية قسم العظام في مستشفى جابر لاستقبال المرضى والمراجعين وإجراء العمليات الجراحية من حيث توافر المعدات والأدوات والطواقم الطبية؟



19 - ما كيفية اختيار أعضاء اللجان الطبية في قسم العظام بمستشفى الرازي؟



20 - ما كيفية الاعتماد والمصادقة على تقارير اللجان الطبية في قسم العظام بمستشفى الرازي؟ وهل يجب أن يوقع رؤساء الوحدات في قسم العظام بمستشفى الرازي على التقارير؟



وجاء السؤل الثالث كما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الأطباء الكويتيين العاملين في وزارة الصحة.



2 - عدد الأطباء غير الكويتيين العاملين في وزارة الصحة.



3 - عدد الممرضين الكويتيين العاملين في وزارة الصحة.



4 - عدد الممرضين غير الكويتيين العاملين في وزارة الصحة.



5 - هل توجد دراسة حول احتياجات وزارة الصحة لعدد الأطباء والممرضين خلال السنوات الخمس المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة.



6 - ما خطة وزارة الصحة لزيادة عدد الأطباء والممرضين في وزارة الصحة للسنوات الخمس المقبلة.



7 - ما المميزات المالية التي تقدمها وزارة الصحة لتعيين الأطباء والممرضين من خارج الكويت؟



8 - هل تزداد المميزات المالية لاستقطاب الكفاءات الطبية من خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.



9 - ما الشروط المطلوبة لتعيين الأطباء من خارج الكويت في وزارة الصحة؟



10 - ما الشروط المطلوبة لتعيين الممرضين من خارج الكويت في وزارة الصحة؟



11 - عدد المعينين سنويا من خريجي كلية التمريض خلال آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



12 - عدد المعينين سنويا من خريجي كلية الطب المساعد خلال آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



13 - هل تتعاقد وزارة الصحة مع شركات محلية أو شركات أجنبية لتعيين الأطباء والممرضين من خارج الكويت في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من العقود مع الشركات.



14 - صورة ضوئية من تقارير وزارة الصحة عن تجربة التعاقد مع الجهات المذكورة أدناه، وما تقييم الوزارة؟ وما أسباب عدم الاستمرار؟



أ) جامعة ماكجيل الكندية.



ب) مستشفى شتوتغارت.



ت) مايو كلينك.



15 - ما آلية وزارة الصحة لاختيار الأطباء للمشاركة في المؤتمرات الخارجية؟



16 - ما آلية ترقيات الأطباء العاملين في وزارة الصحة؟



17 - هل تعاقدت وزارة الصحة مع شركات استشارية لدراسة وتطوير نظام الرعاية الصحية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل العقود ونتائج الدراسات.



18 - ما المستشفيات التي توفر كامل تخصصات الرعاية الصحية؟



19 - ما شروط التعيين في المناصب القيادية في وزارة الصحة؟



20 - هل درست الاحتياجات الإدارية في المستشفيات للسنوات الخمس المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة.



21 - ما آلية وشروط اختيار مديري المستشفيات في وزارة الصحة؟



22 - ما خطة وزارة الصحة لتطوير خدمات المستشفيات؟



23 - ما الخطة لتطوير المهارات الإدارية للأطباء العاملين في وزارة الصحة؟



24 - خطة وأهداف كل مستشفى في وزارة الصحة.



ووجه سؤالين إلى وزير المالية جاء السؤال الأول منها كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد العقود التي أبرمتها وزارة المالية والجهات التابعة لكم مع الشركات الاستشارية المحلية، والخارجية منذ عام 2021 إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان تكلفة كل عقد وتفاصيله.



2 - هل سبق لوزارة المالية والجهات المذكورة أعلاه التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (Tri International Consulting Group)؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل درس بنك الكويت المركزي فكرة إنشاء الدينار الرقمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة، وإذا كانت الإجابة النفي، فإنني أطلب توضيح الأسباب.



2 - هل استشار بنك الكويت المركزي أي جهة حكومية أو أي شركة أجنبية أو محلية في فكرة العملات الرقمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فإنني أطلب توضيح الأسباب.



3 - ما رأي بنك الكويت المركزي في البيتكوين؟ مع توضيح الجوانب الفنية والمالية.



4 - هل تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة من رأسمال شركات أجنبية تملك أصولا في البيتكوين؟



5 - هل تستثمر الهيئة في أسهم شركة تسلا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حصتها في شركات أجنبية تستثمر في أسهم شركة تسلا؟



6 - هل تتأثر استثمارات الهيئة من خلال حصصها في الشركات الأجنبية بتقلبات سعر البيتكوين؟



7 - هل تتأثر استثمارات الهيئة من خلال حصصها في شركة بلاك روك بتقلبات سعر البيتكوين؟



8 - هل درس بنك الكويت المركزي فكرة العملات الرقمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.



9 - هل درس بنك الكويت المركزي إمكانية تكنولوجيا البلوكتشين في النظام المالي المحلي والعالمي؟



10 - ما توجه بنك الكويت المركزي في إدخال تكنولوجيا البلوكتشين في أنظمة البنوك المحلية؟



11 - ما رأي بنك الكويت المركزي في تكنولوجيا البلوكتشين؟



12 - هل تعاقد بنك الكويت المركزي مع موظفين أو شركات متخصصة في تكنولوجيا البلوكتشين؟



13 - هل تتعاون البنوك المحلية مع شركة ريبل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل التعاون مع الشركة ونوع الخدمات التي تستفيد منها البنوك المحلية في التعاون معها.



كما وهه سؤالين إلى وزير التجارة جاء السؤال الأول منها كالتالي:



في شأن ودائع مؤسسة الموانئ الكويتية في البنوك، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - التوصية الخاصة من اللجنة بشأن فتح حساب في البنك الأهلي المتحد بدلا من البنك السابق.



2 - توضيح الفائدة المحقة لمصلحة الدولة من إجراء تغيير البنك السابق.



3 - هل البنوك المودع بها أموال المؤسسة هي الأعلى من حيث نسبة عوائد الفوائد؟



4 - ما سبب اختيار تلك البنوك لإيداع أموال مؤسسة الموانئ الكويتية بها؟



5 - ما تفسير مصطلح مخصصات البنوك؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



في شأن قراري وزارة التجارة والصناعة رقمي 114 لسنة 2021 و2016 لسنة 2021، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم استمرت فترة استخدام الختم السابق المذكور في القرار رقم 114 لسنة 2021 والقرار رقم 2016 لسنة 2021؟



2 - هل كان الختم الملغى في القرار 114 لسنة 2021 متوافقا مع شروط مكافحة الغش وقوانين مكافحة غسيل الأموال؟



3 - ما قوانين وشروط مكافحة غسيل الأموال التي تنص على الأمور الفنية الخاصة بأختام الذهب؟



4 - ما الفروقات الفنية بين الختم السابق والجديد؟ وما الذي يجعل الختم الجديد لا يمكن تزييفه؟



5 - ما الجهة التي صممت الأختام الجديدة؟ وما مؤهلاتها وخبراتها في هذا المجال مع تقديم ما يثبت ذلك؟ وما صحة قيام طرف أجنبي بالتصميم؟ وهل يتعارض ذلك مع سرية وأمن المعلومات؟



6 - حسب تصريحات المسؤولين في الوزارة فإن أحد أسباب تغيير الختم القديم منع بيع المشغولات الذهبية المستعملة، فما القوانين أو القرارات والمعايير والمقاييس الفنية لتنظيم وتصنيف المشغولات الذهبية المستعملة؟



7 - حسب تصريحات الوزارة فإن أحد أسباب تبديل الختم القديم منع بعض التجار من بيع المشغولات المستعملة على أنها جديدة بعد أن يقوم بغسلها (حسب تصريح وكيل الوزارة بالتكليف في لقاء مصور وتصريحات وبيانات أخرى للوزارة في القنوات الإعلامية الرسمية والخاصة)، نطلب تقديم شرح فني لإيضاح كيف سيمنع الختم الجديد التاجر من عمل هذه الطريقة مع المشغولات المستعملة المختومة بالختم الجديد.



8 - ورد ضمن الأسباب التي أعلنتها الوزارة إعادتها الختم للمشغولات المدموغة بالختم القديم مجانا ومن دون رسوم، فما السند القانوني لتنازلها عن الأموال العامة؟ وما النظام المحاسبي لتنظيم وحساب عملية ختم المشغولات منعا لأي تلاعب أو سوء استخدام؟



9 - منذ بداية العمل بنظام ختم الذهب والمجوهرات في الكويت هل سبق أن منع تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المختومة بالختم القديم من التداول كأحد إجراءات تغيير الختم القديم بجديد؟



10 - هل قامت أي دولة بتطبيق مماثل للإجراءات الواردة في القرارين رقم 114 لسنة 2021 و216 لسنة 2021 التي تشمل منع التداول وإلغاء الختم القديم واعتبار كل مشغول مختوم به مستعملا حتى إن كان جديدا كإجراء روتيني لتغيير ختم المشغولات الذبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تلك الدول؟



11 - ما الهدف والغاية من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانت جديدة من بعد تاريخ 2021/12/31؟ ولماذا اقتصرت على المشغولات المعروضة للبيع فقط وليس المخزنة لدى التجار؟ ألا يتعارض ذلك مع قوانين الوزارة التي تخالف كل مشغول لا يتطابق مع الشروط والمعايير إذا كان بحوزة التاجر؟



12 - حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة فإن أحد الأسباب الرئيسة لتغيير الختم والإجراءات المصاحبة له في القرارين رقمي 114 216 لسنة 2021 هو قيام جهة عصابية بتزوير الختم المزمع إلغاؤه، فهل توجد حالات ضبط مشغولات ذهبية أو قطع ذهب بأي شكل مغشوشة بالعيار ومختومة بختم الوزارة خلال آخر ثلاث سنوات؟ وهل توجد حالات ضبط غش لأي مشغولات معدنية مختومة بختم الوزارة وتباع على أساس أنها ذهب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى ذكر عدد الحالات المضبوطة وتواريخها وكمياتها والإجراءات التي اتخذت بالتفصيل وهل تلك الكميات تستحق حظر تداول الختم القديم بالمطلق؟



13 - ما صحة الأخبار المنشورة في تاريخ 20 يونيو 2021 في جريدة الجريدة بعنوان (هل ذهب الكويت مزور) والذي تتساءل فيه عن مصير التحقيقات في الوزارة بسبب ضياع 4 أختام وغياب بلاتين 6 أجهزة؟ في حالة صحة الخبر أطلب تزويدي بنتيجة التحقيقات والإجراءات التي تمت بخصوصها.



14 - هل للخبر المذكور في السؤال رقم (12) علاقة بالقرارين رقمي 114 لسنة 2021 و216 لسنة 2021؟



15 - كم تبلغ الكمية الإجمالية للذهب والمشغولات المختومة بالختم القديم الأخير منذ تاريخ البدء به حتى تاريخ التوقف عن استخدامه؟ وهل أخذ بالاعتبار طريقة التعامل مع الكميات المتداولة المتبقية منها التي ستتأثر بالقرار الوزاري بمنع تداولها بعد تاريخ 2021/12/21 إذا لم يعد ختمها بالختم الجديد؟



16 - هل توجد رخصة لمصفاة ذهب أو ما يماثلها في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى أصدرت؟ ومن صاحب الترخيص؟ وهل الترخيص متاح للعامة؟ وكم عدد التراخيص لهذا النشاط؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فهل توجد طلبات لإصدار رخصة مصفاة ذهب أو ما يماثلها؟ وكم عددها؟ وما شروط الإصدار؟ وهل قدم أي منها عن طريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟



17 - هل تحتاج مصفاة الذهب للذهب المستعمل؟ وما أقل كمية تحتاجها للإنتاج؟ وهل من الممكن أن تستفيد مصفاة الذهب من أثر القرارين المشار إليهما والإجراءات اللاحقة لهما من ممارسات وتصريحات لمسؤولي الوزارة بأي شكل من الأشكال؟



18 - في عام 2017 طلبت شركة الدرر العالمية إقامة وإدارة مشروع لدمغ ووسم المصوغات والمعادن الثمينة، فهل لهذه الشركة أو لأحد ملاكها أي علاقة بأصحاب ترخيص مشروع مصفاة الذهب؟ وهل لا يزال طلب مشروع الدمغ قائما؟



19 - ما فحوى عرض الوكيل الذي استند إليه الوزير كأحد العناصر التي بني عليها القراران المشار إليهما؟ ومن الوكيل المقصود؟ وما المهام والإدارات التابعة له؟ (نطلب تقديم صورة ضوئية من العرض للاطلاع).



20 - ما التاريخ الفعلي الذي بدأ فيه دمغ المشغولات والمعادن الثمينة بالختم الجديد؟



21 - هل نشر إعلان رسمي لاستدعاء التجار أو المستهلكين لتقديم مشغولاتهم المدموغة بالختم القديم لإعادة دمغها بالختم الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تاريخ نشر الإعلان؟ وفي أي وسائل إعلانية؟



22 - كم يبلغ عدد الشركات الحاصلة على إعفاء من ختم الوزارة؟ وما أسماء تلك الشركات وملاكها؟ وكم تبلغ نسبة المشغولات المعفاة من الختم في السوق المحلي؟ وكيف يكشف ويجري التعامل مع المشغولات المعفاة من الختم في الجولات التفتيشية للتأكد من مطابقتها شروط ومعايير الوزارة؟



23 - هل مشغولات وذهب الشركات المعفاة من الختم تمر بجميع الإجراءات نفسها الوزارية المطبقة على المشغولات والسلع غير المعفاة قبل ختماها وتسليمها لأصحابها؟



24 - ما الرسوم التي تدفعها الشركات المعفاة من الختم للدولة؟ وهل تتساوى هذه الرسوم في القيمة مع رسوم الفحص والدمغ؟



25 - هل يؤثر استثناء مشغولات بعض الشركات المعفاة من الختم على عدالة الفرص وتكافؤها بالمنافسة في السوق بين التجار بأي شكل من الأشكال؟ مع توضيح الأسباب.



26 - هل هناك أي شركة معفاة من الختم سبق أن خالفتها الوزارة بالغش؟



27 - كم يبلغ عدد مراكز فحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة التابعة للوزارة؟ وما إجمالي أقصى كمية يومية لفحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة؟ (نطلب الجواب بالكيلوغرام).



28 - ما المعدل الزمني الفعلي لفترة انتظار التاجر لفحص وختم بضاعته من يوم تسليمها إلى يوم تسلمها؟ وهل هناك حد أقصى للوزير المسموح بتسلمه من كل تاجر؟



29 - ما الأجهزة التي اشتريت لاستخدام إدارة المعادن الثمينة في الوزارة منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الطلبات المقدمة لشراء أجهزة أخرى؟ أطلب تقديم كشف بأنواع وكميات الأجهزة وأسعارها وأسماء الشركات المصنعة والشركات الموردة وعقود البيع والصيانة.



كما وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء



في شأن تقديم رئيس إدارة الفتوى والتشريع استقالته، وإصداره قرارات تمس المراكز القانونية لأعضاء الإدارة بعد تقديمه الاستقالة خلال فترة الريبة التي يقتصر فيها على التصدي للعاجل من الأمور باعتباره بحكم الموظف المستقيل. وجاء السؤال كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تقدم المذكور بطلب الاستقالة في عهد الوزير السابق أم بعد توليكم الوزارة؟ مع بيان تاريخ طلب الاستقالة.



2 - صورة ضوئية من جميع القرارات التي أصدرها رئيس إدارة الفتوى والتشريع من تاريخ 2022/10/18 حتى 2022/11/23.



3 - ما الإجراءات التي اتخذت في شأن مراجعة أو إلغاء القرارات التي أصدرها رئيس إدارة الفتوى والتشريع خلال الفترة من تاريخ تقديم طلبه الاستقالة حتى تاريخ البت فيها؟



كما وجه سؤالاً إلى وزير الإعلام جاء كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما إنجازات مطبعة وزارة الإعلام والثقافة خلال آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 - كم عدد الطلبات التي تلقتها مطبعة الوزارة خلال الفترة المذكورة ذاتها؟



3 - كم عدد الطلبات التي نفذتها مطبعة الوزارة خلال ذات الفترة المذكورة؟ وما الجهات التي نفذت طلباتها؟



4 - كم عدد الطلبات التي اعتذرت عن عدم تنفيذها مطبعة الوزارة خلال ذات الفترة المذكورة؟ وما الجهات التي اعتذرتم عن تنفيذ طلباتها؟ وما نوعية الطلبات؟ وما أسباب الاعتذار؟



5 - ما تأثير المنشورات الإلكترونية على دور مطبعة وزارة الإعلام؟



6 - كم عدد المكائن التي تملكها مطبعة الوزارة؟ وكم عدد المكائن التي مازالت صالحة للعمل؟ وكم عدد المكائن غير الصالحة للعمل؟



7 - هل تملك مطبعة الوزارة عقود صيانة غير منتهية؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود.



8 - ما قطع الغيار التي طلبتها مطبعة الوزارة ولم توفرها خلال الفترة المذكورة ذاتها؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



9 - ما مصدر إيرادات مطبعة الوزارة؟ وكم تبلغ إيرادات المطبعة خلال ذات الفترة المذكورة؟ مع تزويدي بإحصائية تفصيلية لإيرادات كل عام بشكل منفصل.



10 - هل درستم فكرة تخصيص مطبعة الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بنتائج الدراسة، وما الجهة التي أعدت الدراسة؟ وما أسباب دراسة فكرة التخصيص؟



11 - هل اعتذرت مطبعة الوزارة عن عدم طباعة الكتب الدراسية لمدارس وزارة التربية خلال الفترة المذكورة ذاتها؟



كما وجه سؤالاً إلى وزير الأوقاف جاء كالتالي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - ما مصادر إيرادات بيت الزكاة؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



2 - كم يبلغ حجم ميزانية بيت الزكاة؟



3 - كم يبلغ حجم إيرادات بيت الزكاة لآخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟



4 - كم يبلغ إجمالي موجودات بيت الزكاة في البنوك المحلية والبنوك الخارجية؟



5 - ما آلية اختيار الودائع في البنوك؟



6 - كم تبلغ قيمة ودائع بيت الزكاة في البنوك؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



7 - هل تم شراء أسهم منحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب.



8 - كم تبلغ قيمة الاستثمارات الوقفية؟



9 - كم تبلغ قيمة التبرعات عن آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟



10 - كم تبلغ قيمة زكاة الشركات عن آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟



11 - كم يبلغ حجم أموال بيت الزكاة في الحسابات العادية في البنوك المحلية؟



12 - كم عدد العقارات التي يملكها بيت الزكاة؟ وكم تبلغ قيمتها السوقية؟



13 - كم تبلغ إيرادات العقارات بشكل سنوي عن آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟



14 - كم نسبة تعظيم الإيرادات بشكل سنوي عن آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟



15 - تزويدي بالبيانات المالية التي يدقق عليها المدقق الخارجي والمدقق الداخلي والشركات المتعاقدة مع بيت الزكاة.



16 - كم قيمة القروض الحسنة التي قدمها بيت الزكاة؟ وكم قيمة الأموال التي حصلت لتسديد القروض الحسنة المقدمة من الزكاة؟



17 - هل توجد قروض حسنة للموظفين لم تسدد حتى بعد تقاعد الموظفين المقترضين؟



18 - هل يوجد اختلاف بين بيانات المساعدات الاجتماعية التي يقدمها بيت الزكاة والمتسلمين شيكات المساعدات الاجتماعية؟ مع تزويدي بالتفاصيل.



19 - ما خطة بيت الزكاة لتعظيم إيرادات العقارات التي يملكها؟



20 - كم عدد الوظائف الشاغرة في بيت الزكاة؟ مع تزويدي بالعدد لكل مسمى ودرجة وظيفية.