

استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورشة عمل حول الجوانب الأساسية للعمل التطوعي في الكويت بالتعاون مع الفريق التطوعي «تراحم». وتم تنظيم الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين stc و«دورات» منصة خدمات التعليم والدورات الرقمية تماشيا مع أهداف مبادرتها «وياك» في موسمه الثاني، بهدف تمكين ودعم المجتمع وإثراء حياة المشاركين في الدورات من خلال تنظيم سلسلة من برامج تعليمية وورش العمل والدورات التدريبية عبر الإنترنت في عدد من المجالات المتنوعة.



وتضمنت ورشة العمل التي استمرت لمدة 5 أيام، تباحث كل من الجوانب النظرية والعملية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في المجتمع. وتمكن المشاركون الذين حضروا ورشة العمل من تحقيق فهم شامل حول كيفية إدارة المشاريع التطوعية، وكذلك بعض المهارات ذات العلاقة مثل التصوير الفوتوغرافي للعمل التطوعي، والعلاقة بين علم النفس والتطوع، وآداب العمل التطوعي، وكذلك سبل تطبيق هذه المفاهيم في العالم الحقيقي. وتم تنظيم البرنامج والإشراف عليه من قبل فريق تراحم التطوعي، حيث قدم الجلسات أحد أشهر المدربين في هذا المجال، وهم عبدالعزيز الرومي وحسن العطار وعفاف الجاسم وأحمد رجب.



وكثمار هذا البرنامج، سيتم تنفيذ مشروع تطوعي خلال شهر رمضان، يتيح للمشاركين الفرصة لتطبيق المفاهيم التي تعلموها في بيئة واقعية. حيث تعد هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها stc من أجل تثقيف الجمهور ونشر الوعي حول القضايا الرئيسية في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في تعاون استراتيجي مع فريق «تراحم» التطوعي، وفرق أخرى من المتطوعين في الكويت، بهدف دعم المبادرات المختلفة التي تؤثر في المجتمع والتي تتماشى مع برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لشركة stc.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: سعداء بمواصلة تعاوننا مع «دورات» وفريق عمل «تراحم» من خلال فعالية هادفة تسهم في تثقيف الأفراد حول أهمية المشاركة في العمل التطوعي. وباعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة، خاصة للأجيال الشابة، ساهمت ورشة العمل هذه في إلقاء الضوء على بعض الجوانب الرئيسية للعمل التطوعي وكيف يمكن أن تساعد هذه البرامج في نشر تأثير أوسع وإيجابي.