

اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) العام 2022 بحصوله على تسع جوائز وتصنيفات مرموقة في القطاع المالي بالكويت، ليضيف إلى سجل إنجازاته نخبة من الجوائز في خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.

وبفضل الأداء المتميز لفرق عمله، واصل «المركز» التزامه بتلبية التطلعات الاستثمارية لعملائه، وتحقيق النمو المستدام للأعمال والأصول على الرغم من ظروف السوق المختلفة، ما ساهم في حصوله على هذه الجوائز في عام 2022 من جلوبال فاينانس، وإيميا فاينانس، وجلوبال إنفستور، ويورومني، وويلث بريفينج.



وحصل «المركز» خلال العام على تقدير مجلة جلوبال فاينانس المتخصصة في الشؤون المالية بجائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2022» وذلك للمرة الحادية عشرة على مدى 12 عاما، ما يؤكد التزامه بالارتقاء بجودة خدماته الاستثمارية وحصته في السوق.



ولقد تم تكريم «المركز» أيضا من قبل إيميا فاينانس بحصوله على جائزتين وهما: «أفضل بنك استثماري في الكويت» و«أفضل مدير أصول في الكويت»، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم 8 مارس في دبي بحضور ممثلي «المركز».

ويعكس هذا التكريم جهود فرق «المركز» من إدارتي أسواق المال والاستشارات، بالإضافة إلى إدارة استثمارات الأسهم.



كما حصل «المركز» على جائزة «أفضل مدير للثروات في الكويت لعام 2022» من قبل جلوبال إنفستور، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، وهو ما يعكس سمعة «المركز» وسعيه الدؤوب في تقديم أفضل حلول إدارة الثروات لدعم عملائه في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها.

ويقوم فريق إدارة الثروات بوضع خطط لتوزيع الأصول وانتقاء الفرص الاستثمارية مصممة خصيصا بما يتلاءم مع درجة المخاطر المقبولة لدى العميل، بالإضافة إلى تحديد العوائد والسيولة المستهدفة لعملائها.



وتأتي جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت لعام 2022» من ويلث بريفينج تأكيدا على جهود «المركز» المتواصلة في توفير فريق مختص يمثل حلقة وصل بين العملاء وبين الفرص الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات الاستثمارية.

وتمنح هذه الجوائز تقديرا لأفضل الشركات في إدارة الثروات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والرؤية، وعكست التميز والابتكار في أنشطتها خلال العام.



واحتل «المركز» المرتبة الأولى في قائمة يوروموني لقادة السوق «كقائد للسوق في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية»، بالإضافة إلى تصنيفه كأحد المؤسسات الرائدة في فئتي «الحلول الرقمية» و«المسؤولية الاجتماعية للشركات»، واختياره من بين «أبرز الفاعلين في فئة التنوع والشمول».

وتعكس هذه التصنيفات ريادة «المركز» في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في الكويت، وحرصه على مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع. كما أنها نتيجة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها «المركز»، وجهوده الرامية لتعزيز فريق عمله عبر ثقافة الإنصاف والمساواة الشاملة والمتنوعة.



وتعليقا على هذا التكريم، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي في «المركز»: يسرنا الإعلان عن اختتام عام آخر بنجاح يعزز مكانة «المركز» بصفته شركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في الكويت، وذلك من خلال تحقيق العديد من الإنجازات وحصادنا لعدد من الجوائز المرموقة.

وإنه لمن دواعي فخرنا أن يتم تقدير وتكريم سجلنا الحافل في توفير المنتجات والخدمات الاستثمارية الرائدة في السوق لعملائنا للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها، في ظل التقلبات في الأسواق.