سفيرة كندا: أشجع الكويتيين على تعلم «الفرنسية» والاطلاع على الثقافة الفرنكوفونية المتنوعة

سفير تونس: انضمام الكويت إلى «الفرنكوفونية» يعتبر إضافة للمنظمة وسيكون لها حضور إيجابي



أسامة دياب



قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر إن «بازار الفرنكوفونية» هو جزء من فعاليات الاحتفال بالشهر الفرنكوفونية الذي تشارك فيه جميع السفارات الناطقة باللغة الفرنسية في الكويت.



وأضافت فليشر في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح «بازار الفرنكوفونية» الذي أقيم في حديقة الشهيد بمناسبة الاحتفال بشهر الفرنكوفونية بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب وجمهور كبير من المواطنين والمقيمين، إن الهدف من هذا الحدث هو تعريف أصدقائنا الكويتيين على تنوع وغنى الثقافة الفرنسية في جميع أنحاء العالم.



وبينت أن هذا الحدث لا يتعلق فقط بالدول الأعضاء في الفرنكوفونية وإنما أيضا بالدول الناطقة باللغة الفرنسية، مضيفة أن من أهم الدول المشاركة كندا وتونس وأرمينيا وتوغو والمغرب ولبنان.



وذكرت أن جميع الدول المشاركة قامت بعرض منتجاتها التي تعكس ثقافة هذه الدول، مشيرة إلى مشاركة 17 دولة في البازار، ولكن لدينا اكثر من 40 سفارة في الكويت عضوا في منظمة الفرنكوفونية.



ودعت الكويتيين إلى المشاركة في فعاليات شهر الفرنكوفونية والتعرف على ثقافتنا، فأبواب الفرنكوفونية مفتوحة للجميع ونرحب بالجميع.



تعددية كبيرة



من جانبها، قالت السفيرة الكندية عليا مواني إن الفرنكفونية أمر مهم جدا بالنسبة لبلادنا فاللغة والثقافة الفرنسية هما جزء من هويتنا، ولدينا العديد من المناطق في كندا ناطقة باللغة الفرنسية.



وأضافت: أشجع الكويتيين على تعلم اللغة الفرنسية والاطلاع على الثقافة الفرانكوفونية حيث لدينا تعددية كبيرة من جميع أنحاء العالم.



من جانبه، وصف السفير البلغاري لدى البلاد ديميتار ديميتروف هذا الحدث بالعرس الثقافي الذي تشارك به عدد كبير من السفارات الناطقة بالفرنسية، مشيدا بدور ودعم السلطات الكويتية لإنجاح هذا الحفل الكبير الذي نتمنى أن يتكرر سنويا.



وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى لبلغاريا، مثمنا دور السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي، لافتا إلى أن بلغاريا شاركت بالمنتجات التي تعكس روح التاريخ والثقافة البلغارية وذلك بمساندة الجالية البلغارية بالكويت لما لديها من أفكار ومبادرات وإبداعات ومأكولات.



حضور إيجابي



بدوره، أكد السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثقافي مع الكويت، مشيرا إلى دعم بلاده لانضمام الكويت لمنظمة الفرنكوفونية قريبا حيث ان الكويت دولة لديها مشروع ثقافي وحضاري وتنموي وإنساني وهو ما نفخر به.



وأشار إلى أن انضمام الكويت إلى الفرنكوفونية يعتبر إضافة لها وسيكون لها حضور إيجابي للمنظمة.



تنوع ثقافي



من جهته، تحدث السفير المغربي علي ابن عيسى عن مشاركة بلاده في هذه المناسبة وذلك عبر منتجاتها التي تعبر عن ثقافتها وتراثها فضلا عن المأكولات التي تتميز بها المغرب، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل احتفالا بالتنوع الثقافي والحضاري لكل بلد مشارك.



وأضاف أن هذا التنوع الثقافي يخدم الإنسانية والسلام ولاسيما أنه يقام على أرض الكويت وهي بلد السلام.