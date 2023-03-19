ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الأمانة العامة بالجامعة، ممثلة بأمينها العام د.فايز الظفيري، دعت جميع مراكز العمل في الجامعة إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتضمن أنه على من يرغب في استضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات الالتزام والتنسيق مع وزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية اللازمة للمؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تزمع الجهات الحكومية عقدها واستضافتها في الكويت لتضمينها في مشروع ميزانيتها السنوية، مؤكدة أن وزارة المالية تتولى التعميم على كل الجهات الحكومية الراغبة في استضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات والتنسيق معها والتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط. وأشارت إلى انه لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء بشأن الطلبات الاستثنائية لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات إلا قبل 3 أشهر على الأقل من موعد إقامة هذه المؤتمرات والاجتماعات والندوات لأخذ موافقة المجلس بشأنها، داعية إلى ضرورة التزام جميع مراكز العمل المعنية بما جاء في تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.