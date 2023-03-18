بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحا طوال العام وبقبول المتقدمين بشكل فوري بعد استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الإدارة والقوى البشرية) عن إبقاء باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحا طوال العام.



وستفعل الإجراءات الجديدة اعتبارا من غدٍ الاحد 19 الجاري.



ودعت الراغبين في التطوع الى التسجيل عبر موقع وزارة الدفاع ـ فرع تجنيد المتطوعين:

https://vc.kuwaitarmy.gov.kw