

يلتقي منتخب الكويت للكرة الشاطئية مع منتخب عمان في الرابعة من عصر اليوم الأحد بتوقيت الكويت في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة في بطولة آسيا التي تقام منافساتها بتايلند.



وكان «أزرق الشاطئية» قد دشن البطولة بالفوز في أولى مبارياته على نظيره الفلسطيني 5-0، فيما تمكن عمان من الفوز على قيرغيزستان 7-0.



وفي هذا الصدد قال مدرب منتخبنا أحمد عبدالرازق بالمؤتمر الصحافي عقب الفوز على فلسطين، ان لاعبي «أزرق الشاطئية» قدموا مباراة بطولية أمام منتخب يعتبر من أفضل المنتخبات في البطولة ، والذي حصد المركز الرابع في النسخة الماضية، مشيرا إلى أن انضباط اللاعبين داخل الملعب طوال المباراة وروحهم القتالية العالية ساهما في تحقيق تلك النتيجة.



وأكد أن فرحة الانتصار على فلسطين لن تدوم سوى لساعات قليلة وبعدها يبدأ التركيز لمواجهة منتخب عمان الذي يعتبر أحد المرشحين لنيل اللقب، وسبق أن حقق المركز الثالث في النسخة الماضية، لافتا إلى أن المجموعة الحالية تعتبر مستقبل الكرة الشاطئية وستكتسب الخبرة مع مرور الوقت، خصوصا أن المنتخب الحالي لا يوجد فيه سوى لاعب واحد شارك في بطولة آسيا.



وأشار إلى أن الدعم الكبير من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الشاطئية بدأ يأتي بثماره، لذلك نعد الجماهير الكويتية الوفية بتقديم مستوى مميز في جميع مباريات البطولة.