

مبارك الخالدي



دشن منتخب الكويت الأول لكرة القدم تدريباته مساء امس على الملعب الفرعي لستاد جابر تحضيرا لخوض دوليتين وديتين، حيث غاب عن التدريبات لاعبو نادي الكويت المختارون ضمن قائمة «الأزرق»، وهم: أحمد الظفيري، فهد الهاجري، ضاري العتيبي، أحمد الزنكي وفيصل زايد، حيث غادر اللاعبون صباح أمس ضمن وفد النادي المتجه إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب أمام فريق الساورة ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب، فيما شارك في التدريب باقي العناصر التي وقع اختيار الجهاز الفني.



وقبل انطلاق التدريبات تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، عقد نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري اجتماعا مع اللاعبين طالبهم خلاله بالالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين الوديتين مع الفلبين 24 الجاري وطاجيكستان 28 الجاري. وكان مدير المنتخب عبدالرحمن الموسي قد أعلن أن الأزرق يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الفلبين وطاجيكستان يومي 24 و28 الجاري على التوالي ضمن توقف «فيفا دي»، كما أشار إلى دخول لاعبي المنتخب في معسكر داخلي اعتبارا من ظهر أمس.



وفي جانب آخر، قدم حسين اشكناني لاعب منتخبنا الأولمبي اعتذاره عن الانضمام إلى «الأزرق الأولمبي» لأسباب دراسية حيث تفهمت إدارة المنتخب أسباب الاعتذار وجرى استدعاء اللاعب عبدالعزيز العتيبي بديلا عنه، كما تم استدعاء اللاعب يوسف الحقان للانضمام إلى الوفد الذي من المقرر أن يغادر صباح اليوم إلى الدوحة بعد تعذر المغادرة أمس السبت بسبب عدم توافر حجوزات كافية للطيران.



ويشارك «الأولمبي» في دورة ودية تنطلق 22 الجاري بمشاركة 10 منتخبات ضمن تحضيرات «الأزرق الأولمبي» لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد بكين 2024 والتي من المقرر إقامتها في قطر سبتمبر المقبل.