

انتهت اللجنة المنظمة لبطولة «النخبة» الرمضانية الأولى لكرة القدم، التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة من 24 الجاري حتى 4 أبريل لمواليد 1978 وما فوق من الاستعدادات الخاصة بالبطولة.



وفي هذا الصدد، أكد المنسق العام للبطولة مجرن اللوغاني، أنه وبناء على تعليمات وتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، فقد تقرر إقامة البطولة على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي وكذلك بثها من قبل تلفزيون الكويت، لافتا الى اكتمال عقد الفرق المشاركة في البطولة البالغ عدد 32 فريقا، ومبينا أن «الكويتية للاستثمار» تعمل على إرضاء جميع الفئات العمرية بعد أن نظمت من قبل بطولات للبراعم والناشئين والشباب.



وأشار اللوغاني إلى أن الحفل الختامي للبطولة سيشهد العديد من المفاجآت، لاسيما في ظل حضور شخصيات مسؤولة وعامة تم توجيه الدعوة لها، موضحا أن هذه الشخصيات ستقوم بتسليم الكؤوس الخاصة بأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك المكافآت المالية لها، والبالغة 1200 و800 و500 على التوالي.



من جانبه، ثمن نجم منتخب الكويت الوطني ونادي الجهراء السابق وائل سليمان إطلاق أسماء لاعبي العصر الذهبي وآخرين على الفرق المشاركة في البطولة، مؤكدا أن هذه اللفتة تستحق عليها اللجنة المنظمة التقدير، خصوصا أن هؤلاء اللاعبين قدموا للكويت الكثير، ورفعوا علمها في المحافل الدولية، لذلك مازالت الجماهير تتغنى بأسمائهم.



وأوضح ان اختيار افضل لاعب في كل مباراة سيخضع للعديد من المعايير منها عطاؤه في الملعب، وقيادته لزملائه، ومهاراته، وموهبته، ومدى تأثيره على سير أحداث اللقاء، وأخلاقه، مشددا على أن الجائزة لن تذهب إلا إلى مستحقيها.