

يحيى حميدان



غادر البلاد صباح أمس وفد فريق الكرة بنادي الكويت على متن طائرة خاصة متوجها إلى وهران بالجزائر لمواجهة شبيبة الساورة بعد غد الثلاثاء في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدما تفوق «الأبيض» بهدف نظيف في لقاء الذهاب الأربعاء الماضي.



وترأس الوفد رئيس النادي خالد الغانم، بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية و25 لاعبا، هم: مصعب الكندري، ضاري العتيبي، عبدالرحمن كميل، سامي الصانع، مشاري غنام، رضا هاني، فهد الهاجري، يوسف الخبيزي، أحمد الظفيري، فيصل زايد، طلال الفاضل، فواز المبيلش، فهد حمود، محمد فريح، عبدالمحسن التركماني، يوسف ناصر، علي حسين، المصري عمرو عبدالفتاح «عموري»، البحريني محمد مرهون، أحمد الزنكي، المغربي مهدي برحمة، إبراهيم كميل، والتونسيون ياسين العامري وبلال عيفة وطه ياسين الخنيسي.

وقد حط الفريق رحاله في الساعة 8 من مساء أمس بعد رحلة طويلة امتدت لنحو 7 ساعات، وعليه فإنه من المستبعد أن يجري «الأبيض» أي حصة تدريبية بسبب إرهاق السفر علما أن الفريق خاض حصصا تدريبية مكثفة وجدولا مزدحما بالمباريات في الآونة الأخيرة.