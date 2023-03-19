

يعقوب العوضي



حقق الكويت وصافة بطولة غرب آسيا الأولى للأندية للكرة الطائرة بعد خسارته بنتيجة 3-0 من الريان القطري في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أول من امس في الأردن وجاء الشرطة القطري في المركز الثالث.

حضر المباراة النهائية القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى الأردن المستشار د.مبارك الهاجري ورئيس المكتب الثقافي د.حمود القشعان.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي إن ما حققه «الأبيض» في البطولة يعد إنجازا، خاصة أنها البطولة الأولى للنادي بهذا الحجم عدا عن معاناة لاعبي الفريق من الإرهاق بعد أن خاضوا 3 مباريات متتالية ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين الذين واصلوا الأداء رغم ذلك، مؤكدا أهمية البطولة في إكساب اللاعبين الخبرة والمهارة استعدادا للبطولات القادمة.

من جانبه، قال اللاعب عبدالله حسين: «بذلنا جهدنا لتحقيق إنجاز لكرة الطائرة الكويتية، ولكن لم نوفق في المباراة النهائية بسبب الإرهاق الذي لحق بالفريق».



القادسية بطلاً لدوري الأشبال



من جهة أخرى، توج فريق نادي القادسية بلقب دوري تحت 11 سنة للكرة الطائرة بـ 20 نقطة إثر فوزه في الجولة الأخيرة على «الأبيض» 2-0 وجاء فريق العربي في ثانيا بـ 14 نقطة بعد تغلبه على اليرموك «الرابع» بنتيجة 2-1 وحل فريق كاظمة ثالثا بـ 13 نقطة بفوزه الصليبخات 2-0.



وقام أمين سر اتحاد الطائرة عبدالله الغرير ورئيس اتحاد الطائرة السابق كمال الأيوبي بتوزيع الميداليات التذكارية على لاعبي الفرق الثلاثة وتسليم كأس البطولة لقائد نادي القادسية.