

قدم بنك برقان رعايته للجولة السادسة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية - موسم قفز الحواجز 2022-2023، والتي تم تنظيمها في مضمار الكويت للفروسية، حيث تجدد الرعاية التأكيد على التزام البنك باستراتيجيته الهادفة إلى مواصلة بذل الجهود لدعم قطاع الرياضة في الكويت، والذي يعتبر ركنا أساسيا وحيويا ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الشامل في البنك.



وشهدت انطلاقة المسابقة السادسة ضمن الدوري، في يومها الأول، تتويج الفارس عبدالله الروضان بالمركز الأول، تلاه كل من الفارسين عبدالله العوضي وأنطونيو موروزو في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، بينما حصد المركز الأول في اليوم الثاني الفارس بيورن كويرتز، تلاه عناز العناز في المركز الثاني، وأنطونيو موروزو في المركز الثالث.



هذا، وقد شارك في تكريم الفائزين كل من رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود رضا الفيلي، ومسؤول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في البنك طلال العيار.



وبمناسبة هذه الرعاية، قالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «نتقدم بالتهنئة الى جميع الفائزين في المسابقة السادسة ضمن جولة الاتحاد الكويتي للفروسية، وذلك لما قدموه من أداء مميز، وموهبة رائعة والتزام كبير بهذه الرياضة، وسوف تبقى إنجازاتكم مصدر إلهام لأجيالنا الشابة وتمنحنا ثقة أكبر لمواصلة تعزيز ثروتنا الرياضية في الكويت».

وأضافت: «بصفته مؤسسة مصرفية رائدة، يحافظ بنك برقان على مكانته المتقدمة بين أول الداعمين للرياضة في الكويت، بشكل عام، والمسابقات الرياضية التي تجسد تراث الفروسية الكويتي الغني، بوجه خاص.

ونحن نواصل التزامنا المعهود بمساندة الرياضيين الطموحين والهيئات الوطنية الرياضية، الخاصة والرسمية، للارتقاء بمكانة الرياضة المحلية، بما يتماشى مع التزامنا المجتمعي وجهودنا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية».



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يقدم رعايته لهذه المبادرة الفريدة منذ بدأت في عام 2021، في تأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بممثلي قطاع الرياضة الكويتي، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك، والذي يركز في جزء كبير منه على نشر وتطوير الثقافة الرياضية في الكويت.