

يستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لقاء «كلاسيكو الأرض» بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في قمة مواجهات المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



«البارسا»، صاحب الأرض، يعيش أفضل أحواله على الصعيد المحلي، حيث يبتعد في صدارة «الليغا» بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بلباو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.



أما «الملكي»، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق اللقب حتى نهاية الموسم.



ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني.



وخاض «البارسا» أمس السبت التدريب الأخير قبل مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد اليوم، وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، غاب الثنائي عثمان ديمبلي وبيدري بسبب الإصابة.

وشهد التدريب حضور عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات في قائمة المدرب تشافي هرنانديز، مثل: مارتن جورجيف، وجيرارد غونزاليس، وإيدر ألير.



وفي الجهة المقابلة، شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في تدريبات «الملكي» صباح أمس لتتأكد بالتالي مشاركته في «الكلاسيكو» اليوم.



وكان بنزيمة قد غاب عن تدريب أول من أمس الجمعة وهو ما أثار بعض الشكوك حول مشاركته في تشكيلة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي.



بينما استمر ديفيد ألابا، في الغياب لمواصلة عملية تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسين اليمنى.



وأشارت صحيفة «ماركا»، في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد سيخوض «الكلاسيكو»، دون خدمات ألابا وألفارو رودريغيز، الذي حصل على بطاقة صفراء خامسة مع «الكاستيا» الفريق الرديف لريال مدريد، ليتأكد غيابه عن لقاء «البارسا».



ويلعب اليوم أيضا ريال بيتيس مع ريال مايوركا، ريال سوسييداد مع إلتشي، خيتافي مع إشبيلية.



واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه بلد الوليد 3-1 في افتتاح المرحلة.