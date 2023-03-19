

أعلن لاعب وسط ليفربول ولاتسيو السابق لوكاس ليفا اعتزال كرة القدم بسبب مشكلة في القلب ليسدل الستار على مسيرة احترافية استمرت 17 عاما. خاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حوالي 600 مباراة خلال مسيرته معظمها في أوروبا بعد أن انضم إلى ليفربول في 2007 قبل أن ينتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 2017، حيث لعب لخمسة مواسم مع لاتسيو.



وعاد ليفا الصيف الماضي إلى نادي طفولته غريميو وخاض 17 مباراة وسجل ثلاثة أهداف للفريق البرازيلي قبل أن يغيب عن الملاعب في ديسمبر حين تم تشخيص حالته بأزمة قلبية بعد فحوصات روتينية.