

من المعروف أن الحديد ضروري في الجسم للمساعدة في تكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. وهذه الخلايا ضرورية لنقل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومن دون كمية كافية من الحديد، تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر، وتحمل كمية أقل من الهيموغلوبين، وبالتالي فهي غير قادرة على حمل نفس القدر من الأوكسجين.



وفي المراحل المبكرة من نقص الحديد، قد لا تظهر أي أعراض لأن الجسم قادر على استخدام أماكن تخزين الحديد مثل العضلات والكبد. ولكن عندما ينضب هذا الحديد ولا يتم استهلاك أي شيء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يبدأ فقر الدم في الظهور.



ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ستكون أربعة أعراض لنقص الحديد ملحوظة في أوقات الوجبات، وهي:



- المعاناة من صعوبة في البلع.



- اللسان المؤلم.



- تغير في حاسة التذوق.



- الرغبة في تناول المواد غير الغذائية.



وإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، فإن الأمر يستحق زيارة الطبيب حيث يمكنه فحص الدم لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في الحديد. ولمكافحة نقص الحديد، قد يوصي طبيبك بإضافة أو زيادة تناول بعض الأطعمة الغنية بالحديد والتي تشمل:



- الكبد (لكن تجنبي ذلك أثناء الحمل) - اللحم الأحمر - الفاصوليا (مثل الفاصوليا الحمراء)، والفول والحمص - المكسرات - الفاكهة المجففة مثل المشمش المجفف - حبوب الإفطار المدعمة - دقيق فول الصويا.



وقد يكافح بعض الأشخاص، بمن فيهم النباتيون، لاستهلاك ما يكفي من الحديد من خلال نظامهم الغذائي، وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى مكملات يومية. وفي بعض الحالات، قد يكون نقص الحديد ناتجا عن عوامل خارجة عن إرادتك، حيث يقول موقع NHS Inform: هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم.



ومن العلامات الأكثر شيوعا لنقص الحديد التعب ونقص الطاقة (الخمول) وضيق التنفس وخفقان القلب الملحوظ وشحوب البشرة. كما يمكن أن يسبب أيضا: الصداع، الطنين، الشعور بالحكة، تساقط الشعر، تقرحات مفتوحة مؤلمة على زوايا الفم، أظافر على شكل ملعقة، وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص في الحديد، فاستشر طبيبك.

المصدر: «إكسبريس»