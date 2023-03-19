

منصور السلطان



أحال رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 7 وافدين بينهم 3 نساء وطفل والبقية رجال إلى الإبعاد الإداري، وذلك بعد ان ضبطوا متلبسين بواسطة فرق شكلتها وزارة الداخلية.



من جهة أخرى، اقتيد 3 وافدين (آسيوي وعربيان) إلى إدارة الإبعاد الإداري، حيث ضبط المتهمون الثلاثة في منطقة خيطان وعثر بحوزة الآسيوي على 196 زجاجة خمر محلية كانت داخل مركبة نوع باص، أما الوافدان العربيان فعثر بحوزتهما على سجائر بها حشيش وكانا في حالة تعاط.



على صعيد آخر، تمكنت اللجنة الثلاثية المشتركة من ضبط (28) مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في منطقة السالمية وأحيلوا إلى الإبعاد.