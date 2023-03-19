فقد متنزه سيرينغيتي الوطني في تنزانيا أسدا مشهورا بلبدته الكثيفة، إذ قضى في مواجهة مع أسود أخرى أصغر سنا، بحسب ما أفادت الخميس السلطات المعنية بالحياة البرية.



وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين مبيني لوكالة فرانس برس، إن الأسد بوب جونيور البالغ 12 عاما قتل الأسبوع الفائت في قتال مع أسود منافسة.



وغالبا ما كان هذا الحيوان يوصف بأنه «أسد سيرينغيتي»، وكان يسهل على السياح التعرف عليه بسبب لبدته الكثيفة التي كانت لوالده بوب الذي أطلق عليه هذا الاسم، تيمنا بمغني الريغي الشهير بوب مارلي المعروف بجدائل شعره.



ويمكن أن تعيش الأسود الأفريقية حتى 18 عاما في الحرية، وفقا لمنظمة «كاتس أوف أفريكا» المتخصصة.