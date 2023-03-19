

محمد الجلاهمة - أحمد خميس



تـوفـــي شخـصـــان وأصيب 4 آخرون في حادثين مروريين وقعا صباح امس، وتمثل الحادث الأول الذي وقع على طريق الجهراء في اصطدام مركبة بشجرة وهو ما أدى إلى مصرع قائدها وتعرض المركبة لتلفيات، أما الحادث الثاني فتمثل في تصادم مركبة بدراجة نارية مقابل منطقة جابر الأحمد وهو ما تسبب في احتراق المركبة والدراجة ووفاة قائد الدراجة النارية وهو شاب كويتي وإصابة قائد المركبة وأسعف إلى مستشفى الصباح، أما الحادث الثالث فتمثل في إصابة مواطن اثر إصابته بحروق جراء تماس كهربائي داخل زورق مقابل الجزيرة الخضراء، وأسعف المصاب إلى المستشفى الأميري.