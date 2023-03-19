سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف حسبما قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة «ناحل عوز»، بعد إطلاق الصاروخ الذي انفجر بعد سقوطه في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي. واعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.



وقالت الصحيفة إنه في أعقاب الانفجار رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على موقع عسكري تابع لحركة «حماس»، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات بين الجنود، بينما أفاد فلسطينيون بإصابة شخصين بجروح طفيفة.



من جهة اخرى، أصيب أربعة فلسطينيين على الاقل بالرصاص الحي، امس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة «نعلين» غرب رام الله، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه سكان البلدة.



وأضافت المصادر أن مواطنا أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية «النبي صالح» شمال غرب المحافظة.



في غضون ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون امس مواطنين فلسطينيين مهددين بالتهجير القسري من منطقة «مسافر يطا» النائية جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية.



وقال سكان من المنطقة المذكورة إنه جرى منعهم من الوصول الى أراضيهم من منطقة «الحمرة»، حيث قام المستوطنون بقطيع أشجار الزيتون الأسبوع الماضي.



يشار إلى أن المستوطنين أقدموا خلال الأعوام العشرة الماضية بقطيع أكثر من 700 شجرة زيتون، بهدف التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتهجير السكان منها.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، لدى مروره بأحد الميادين في محافظة الخليل، كما قامت بالتحفظ على شاب آخر وإجراء تحقيق معه قبل الإفراج عنه في بلدة «سعير» جنوب المحافظة المذكورة.