أعلنت سفارة دولة الكويت لدى ماليزيا اليوم الأحد، تدشين حملة لتوزيع سلال غذائية على المحتاجين في جميع ولايات ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في كوالالمبور مضحي الفضلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، إن توزيع السلال الغذائية الرمضانية يأتي في إطار المشاريع السنوية للسفارة من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في ماليزيا.

وأكد ان السفارة تقوم بالإشراف بشكل مباشر على سير عملية توزيع السلال الغذائية مراعية تنوع فئات وشرائح المجتمع في ماليزيا.

كما راعت السفارة الانتشار الجغرافي وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الخيرية المعتمدة لدى منظومة العمل الإنساني الكويتي في ماليزيا تتقدمها مؤسسة (المدينة العالمية الخيرية).