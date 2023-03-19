عبدالكريم أحمد

جاء منطوق المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية كالآتي: قبول الطعن 11/2022 المقدم من أحمد محمد الحمد والطعن 12/2022 المقدم من مبارك عبدالله العجمي والطعن 14/2022 المقدم من علي عبدالرسول القطان والطعن 41/2022 المقدم من مبارك عبدالله العجمي والطعن 15/2022 المقدم من فرز الديحاني، وبإبطال العملية برمتها في الدوائر الخمس وبإبطال مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة إلى الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة القانون، وبانتهاء الخصومة في باقي الطعون.