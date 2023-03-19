أمير زكي

قام مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بزيارة تفقدية إلى إدارة جمارك النويصيب، حيث كان في استقباله مدير إدارة جمارك النويصيب سامي عبدالعزيز الشرف، ومساعد المراقب محمد عيسى البلوشي، ومراقب التوثيق والتدقيق بإدارة جمرك الصليبية وشبرة الخضار يوسف الكندري، ومدير فريق المشروع أحمد الجريد.

وقد قام مدير عام الجمارك بالاطلاع على سير العمل فيما يخص استيراد السيارات وآلية تخليصها في المنفذ، وإعطاء تعليمات وتوجيهات بتسهيل العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والفحص الفني، حيث يتم إنهاء إجراءاتها كاملة بما فيها صرف لوحة السيارة، وكان هناك أول حالة تمت اليوم بصرف لوحتها في المنفذ، وذلك بتوجيهات من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

كما أعطى المدير العام تعليمات بخصوص الكبائن في الدخول والخروج، وتشغيلها بالطاقم الكامل بعدد ٢ موظف لكل كابينة تفاديا للازدحام وتأخير المسافرين، وكذلك أعطى توجيهات لمدير فريق المشروع بالإسراع في توفير جهاز الأشعة المتحرك (الموبايل) الخاص بمسار المشغل الاقتصادي ووضعه في المكان المناسب له بأسرع وقت وتشغيله، إضافة إلى إعطاء تعليمات بتشديد إجراءات التفتيش والتدقيق في الدخول والخروج.

هذا، وشكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك إدارة جمارك النويصيب وكافة العاملين في المنفذ للجهود المبذولة، وحثهم على التعاون المثمر مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل.