شؤون المحاكم والأسرة والتحكيم والإدارة العامة للخبراء من الساعة 9:45 صباحاً حتى 2:15 بعد الظهر

التزام الموظف بالدوام المحدد له ولا يجوز تعديله خلال الشهر الكريم

أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، تعميما رقم 6 لسنة 2023 بشأن مواعيد دوام موظفي الوزارة خلال شهر رمضان المبارك .

وجاء في التعميم الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه ‎أولاً : تكون مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري (1444هـ) بواقع أربع ساعات ونصف يومياً من الساعة التاسعة و(45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و (15) دقيقة ظهراً للقطاعات التالية والإدارات التابعة لها :

1 - قطاع شئون المحاكم .

2 - قطاع شئون الأسرة والتحكيم.

3- الإدارة العامة للخبراء.

ثانيا : تكون مواعيد العمل الرسمية لباقي قطاعات الوزارة والإدارات الأخرى (دوام مرن) كالتالي :

1- من الساعة التاسعة و (45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهراً.

2- من الساعة العاشرة و (15) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و (45) دقيقة ظهراً.

3 - من الساعة العاشرة و (45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثالثة و (15) دقيقة عصراً.

وتابع قرار وكيل العدل " يكلف السادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بتحديد نسب وأسماء الموظفين المكلفين بكل نظام وذلك بما لا يخل بحسن سير العمل وموافاة إدارة الشئون الإدارية بهم بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22 .



واضاف " التزام الموظف بالدوام المحدد له ولا يجوز تعديله خلال الشهر الكريم.

واردف قرار وكيل العدل " ثالثاً: وقف العمل بنظام تخفيف ساعات العمل بسبب المجلس الطبي العام - الحمل - الرضاعة - المعاق - المكلف برعاية معاق) خلال شهر رمضان المبارك حيث يسري على الموظفين المعينين بذلك النظام المواعيد المقررة للدوام الرسمي الكامل.

وتابع القرار " مع عدم الاخلال بفترة السماح المقررة في بداية الدوام (15) دقيقة أو فترة السماح المقررة للموظفات في نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة.

وختم قرار سيد هاشم القلاف " يعمل بهذا التعميم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".