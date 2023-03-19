وزير الصحة: ماضون في إنجاز التحول الرقمي لكل الخدمات الصحية.. انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 الإنجاز الكامل لهذا الملف سيحقق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية والتيسير على المواطنين





انطلقت اليوم وبحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي وبحضور وكيل الوزارة د. مصطفي رضا ورشة عمل التحول الرقمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والتي تتضمن جلسات تفاعلية بين مجموعات العمل من كل قطاعات الوزارة، لتحديد أولوياتها بهدف استكمال جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية، وبناء خارطة الطريق الخاصة بهذا الشأن.

وتشمل جلسات الورشة تقييم الوضع الحالي، وتحديد الأولويات والاحتياجات لكل قطاع من قطاعات الوزارة، واقتراح المبادرات والمشروعات، ووضع خارطة طريق للتنفيذ بما يتوافق مع أولويات الوزارة.



إلى ذلك فقد أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي حرص الوزارة على استكمال جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف تيسير حصولهم على مختلف الخدمات الصحية، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة من ميكنة العديد من الخدمات، مؤكدا أن تنظيم هذه الورشة وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت بهدف الوصول إلى رقمنة جميع خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة.



وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في انجاز التحول الرقمي لمختلف الخدمات الصحية، والانتهاء منه بمشيئة الله، لما سيحققه من نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035.