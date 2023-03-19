عضو المجلس المبطل هاني شمس: " شكراً لأهل الكويت عامة ولأهل الدائرة الخامسة خاصة على منحنا ثقتهم الغالية لتمثيلهم في مجلس الأمة 2022، والكويت تستحق منا الكثير ويجب ألا نيأس و أن يستمر الشعب بالتمسك في الديمقراطية