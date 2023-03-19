بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء امس قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.