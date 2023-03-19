عبدالعزيز الفضلي



تقدمت جمعية المعلمين إلى وزارة التربية بمقترح تأجيل قرار الإحلال للمعلمين وطلب تقرير من التواجيه الفنية حول أثره الفني والعملي على الميدان التربوي، وجاء ذلك رغبة في التأكد من استقرار الميدان التربوي وانتظام العملية التعليمية بلا معوقات تعطل العمل في العام الدراسي القادم نتيجة النقص المتوقع في أعداد المعلمين الذي ستعاني منه كثير من المدارس وتفريغ الميدان من عدد كبير من المعلمين والمعلمات أصحاب الخبرة والكفاءة نتيجة قرار الإحلال، وكانت المقترحات على النحو التالي:



1 ـ تأجيل العمل بالقرار لهذا العام.



2 ـ عرض كشوف الأسماء على التواجيه الفنية العامة وطلب تقرير من كل توجيه بأثر القرار على مجاله الدراسي وما يترتب عليه من تبعات فنية وعلمية تؤثر على المتعلم والمعلم وارتفاع الأنصبة وتزويدكم بتقرير حول ذلك.



3 ـ طلب إدارة التنسيق من مراقبي المراحل التي سيشمل معلميها الإحلال تقريرا بأثر القرار على المدارس والنقص المتوقع وارتفاع الأنصبة.



4 ـ وضع خطة تدريجية وفق جدول زمني لتطبيق القرار بحيث لا يتأثر به الميدان التربوي ويمكن المعلمين المشمولين بالقرار من تسوية أمورهم وترتيب أوضاعهم.



من ناحية أخرى، طالبت الجمعية بضرورة الاستعجال في الإعلان عن توقيت الدوام المدرسي لشهر رمضان لما له من أهمية في توزيع المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمجالات المختلفة ولضمان عدم الإخلال بسير العملية التعليمية في الشهر الكريم.