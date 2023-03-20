افتتح وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي يزور فلسطين حاليا برئاسة رئيسها د.هلال الساير 16 محلا تجاريا السبت في سوق «اللحامين» بالبلدة القديمة بمدينة «القدس» المحتلة.



وانتهى العمل من ترميم هذه المحال قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث تم إنجاز العمل على مرحلتين خلال عام واحد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الكويت وبإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتنفيذ من مؤسسة «وافا» الفلسطينية للتنمية وبناء القدرات.



ويعتبر سوق «اللحامين» من معالم البلدة القديمة في «القدس» وقد أدت سياسات الاحتلال إلى إغلاق عدد من محالها التجارية ضمن محاولاته العبثية لتهجير السكان وتهويد المدينة.



وتحدث مدير عام مؤسسة «وافا» محيسن عطاونة لـ «كونا» عن أهمية ترميم هذه المحال وبدء العمل فيها خاصة أن السوق تعد من أقدم أسواق «القدس» وأهمية إعادة الحياة إليها من جديد وتعزيز صمود المقدسيين والتجار والحفاظ على السوق.



وتقدم عطاونة بالشكر الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي غير المحدود لفلسطين الذي يطول مختلف مناحي الحياة.



وقال: «نشكر غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على مبادرتهم لدعم هذا المشروع»، كما أثنى على جهود طاقم سفارة الكويت في الأردن والمحالة لفلسطين والقائم بأعمالها مبارك الهاجري على كل الجهود التي بذلوها لتسهيل هذه المهمة.



وبدأ الوفد الكويتي جولته في البلدة القديمة من «باب العامود»، واستمع إلى ما يعانيه التجار جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي وزار «وقفية القدس» ومستشفى الهلال الأحمر والمسجد الأقصى المبارك وأجرى جولة في باحاته.



ويستكمل الوفد زيارته لمؤسسات تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينتي «رام الله» و«البيرة»، كما سيزور مشروع بناء وحدة العناية المركزة في مجمع فلسطين الطبي وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.