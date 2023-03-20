القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وجّه اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على التقرير المقدم بشأن التعديلات المطلوبة على القانون رقم 58 رقم 1978، موضحا أن نظام العُمد والمشايخ نظام قديم وطرأت عليه تعديلات، نظرا للتغيرات التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، امس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.



وأضاف العوضي أن التعديل المطلوب يستهدف إضافة بعض العبارات والكلمات التي تحدد سهولة ويسر العمل في هذا الصدد، حيث إن العمدة والشيخ هو رجل الأمن الأول في القرية، ويعد حلقة الوصل بين المواطنين وصمام الأمن والأمان في القرية، ويأتي التعديل لتنظيم عمل لجنة العمد والمشايخ وتحقيق سهولة انعقادها لبحث الشؤون التأديبية الخاصة بالعمد والمشايخ، ومن ثم تتناسب مع الجريمة التي يرتكبها العمدة أو الشيخ، بالإضافة إلى عدم أحقية العمدة والشيخ الذي صدر بحقه في الترشح مرة أخرى معلنا موافقته على مشروع القانون.



كما وجّه العوضي التهنئة للرئيس وقواتنا المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 34 لتحرير طابا، لافتا إلى أن مصر استطاعت استعادة هذه الأرض الغالية بفضل جنودنا البواسل بالقوات المسلحة وكذلك جهود الديبلوماسية المصرية.