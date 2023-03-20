أصيب إسرائيلي امس بجروح خطيرة في هجوم بإطلاق النار وقع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت خدمة إسعاف إسرائيلية لوكالة «فرانس برس».



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «فلسطينيا فتح النار في اتجاه مركبة إسرائيلية وأصاب مدنيين اثنين عند مفترق عينابوس قرب بلدة حوارة».



وأشار بيان الجيش إلى أن «جنودا وأحد الجريحين ردوا بالذخيرة الحية في اتجاهه وأصابوه».



وفي بيان لاحق أكد الجيش «اعتقال منفذ العملية جريحا ومصادرة السلاح الذي استخدمه في تنفيذ العملية.. وتسليمه لقوات الأمن لمزيد من الاستجواب».



وقال المسعف في خدمة نجمة داود الحمراء تومر فين إنهم تعاملوا مع شخص مصاب «في حالة خطيرة لديه جروح في الجزء العلوي من جسده»، وأكد فين أن الشخص الثاني «في حالة ذعر».



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه «يصلي من أجل البطل الجريح الذي أصيب في هجوم حوارة والذي كان قادرا على تحييد المنفذ».



وأضاف نتنياهو الذي يترأس حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل «أكرر، سيدفع الثمن كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل».



وشهدت بلدة حوارة أيضا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا مقتل إسرائيليين اثنين برصاص مهاجم فلسطيني، أعقبته أعمال عنف بين المستوطنين وسكان البلدة.