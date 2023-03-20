القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، يقدم خدماته الإنسانية والعلاجية للأطفال مجانا وعلينا دعم جهوده.



جاء ذلك في مشاركتها، خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأميركية، في فعالية «الشبكة المصرية للسرطان ECN» لإطلاق حملة تبرعات بهدف دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك بحضور مساعد وزيرة الهجرة للجاليات السفير عمرو عباس، وقنصل مصر العام في لوس أنجيليس السفير أحمد شاهين، وعمدة مدينة إيرفين في لوس أنجيليس فرح خان، وقنصل مصر السابق في لوس أنجيليس السفير الحسيني عبدالوهاب، ورئيس الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأميركية د.هشام الصيفي، ونخبة من أبرز أبناء الجالية المصرية.



وأشادت الوزيرة - في بيان للوزارة امس - بما تم استعراضه عن التجربة المصرية الرائدة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، والتي جذبت تبرعات خلال الفعالية بلغت نحو 600 ألف دولار، مضيفة أن هذا الصرح لابد أن يستمر في تقديم خدماته بهذه الكفاءة والتميز الذي يشيد به الجميع.



وأكدت حرص الدولة المصرية على دعم مستشفى 57357، وكافة المؤسسات التي من شأنها توفير كل أشكال المساعدة للفئات الأكثر احتياجا لتقوم بدورها الرائد وتؤدي مهمتها الإنسانية على أكمل وجه، معربة عن شكرها لدعوة الشبكة للمشاركة في دعم مستشفى 57357.



وأضافت وزيرة الهجرة أن مستشفى 57357 بجانب مهمتها الإنسانية، فإنها تقدم خدماتها العلاجية للأطفال، فهم من سيقود مستقبل مصر وعماد نهضتها، موجهة تحيتها للدكتور هشام الصيفي، مثمنة دور الشبكة المصرية لعلاج السرطان فيما تقدمه من خدمات جليلة.