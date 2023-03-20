الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت قناة الريان القطرية عن عرض مسلسل «أبو نسب» خلال شهر رمضان المبارك، والذي يجمع بين نجمي الكوميديا الخليجية الفنان الكويتي خالد العجيرب والسعودي بشير غنيم، لتقديم سهرة من الكوميديا والضحك المتواصل، كما تشارك في هذا المسلسل الفنانة اللبنانية أمل طالب التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.



وتدور أحداث مسلسل «أبو نسب» في قالب كوميدي اجتماعي، حول لقاء تم بالصدفة بين بطلي العمل، لتنشأ بينهما شراكة عمل، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب صعودا وهبوطا، ومن خلال تشابك العلاقات الاجتماعية بين فريق العمل تتصاعد الأحداث وتتعدد المواقف الكوميدية.. حيث جمعت الصدفة البحتة بين بطلي المسلسل «خالد العجيرب وبشير غنيم»، ثم تحولت حياتهما بعد هذا اللقاء إلى أحوال مختلفة وتطورات مثيرة في أحداث المسلسل التي تشهد مفاجآت كبيرة من الحلقة الأولى حتى الحلقة الأخيرة.



هذا وقام بكتابة سيناريو وحوار مسلسل «أبو نسب» محمد القحطاني حيث أسندت له هذه المهمة وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل «فلاشات»، والذي نجح في الحصول الجائزة الأولى عن فئة المسلسلات الكوميدية في الدورة الثانية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال في الفترة من 9 وحتى 12 نوفمبر 2022.



ومن الجدير بالذكر أن «فلاشات» هو باكورة إنتاج قناة الريان في الدراما.