لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح الأحد في بنغلادش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقا للشرطة.



وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8 صباحا وارتطم بالفاصل الذي شيد مؤخرا ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق 10 أمتار في الحفرة.



وقال قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة فرانس برس عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) إن «حصيلة القتلى ارتفعت إلى 19 شخصا. أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح خطيرة. وقد نقلوا إلى مستشفى دكا الجامعي في العاصمة».



ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.