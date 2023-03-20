

حذرت دراسة أميركية من تأثير انتشار ما يسمى بـ «ذبابة الفانوس» مع بداية فصل الربيع، في إحداث أضرار كبيرة للمحاصيل الزراعية، وما سيسببه ذلك من أضرار اقتصادية بالغة، حيث انها تتغذى بشكل أساسي على أشجار البلوط والجوز في الغابات، بالإضافة إلى محاصيل الثمار مثل العنب واللوز وبساتين الفاكهة.

وذكرت الدراسة، التي أجرتها جامعة «ديلاور» الأميركية ونشرت أمس في مجلة «ناتشر»، أن حشرات ذبابة الفانوس المنقط أو المرقطة تنتشر سريعا عن طريق وسائل النقل التي يستخدمها الإنسان من منطقة إلى أخرى، مشيرة إلى بداية انتشارها في عام 2014 في أكثر من 100 مقاطعة في عشر ولايات أميركية مما تسبب في ضرر بالغ للمحاصيل آنذاك.