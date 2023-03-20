أقامت جمعية الصحافيين الكويتية حفل عشاء على شرف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب كرم جبر، وذلك في المطعم الفرنسي بفندق جراند حياة، بحضور السفير المصري أسامة شلتوت، والمستشار أحمد أبوالمجد، ورئيس جمعية الصحافيين ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب عدنان الراشد، وأمين سر الجمعية جاسم كمال، ومستشار وزير الإعلام وأمين صندوق الجمعية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي دهيران أبا الخيل، والزملاء فاطمة العازمي وحسام فتحي وأحمد نديم وعبدالغني صلاح ومحمود علاء الدين وبسام القصاص.