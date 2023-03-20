عاطف رمضان



طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسابقة خاصة بتقديم خدمات استشارية فنية لقطاع التنفيذ. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن موعد إغلاق المسابقة 9 ابريل 2023 وهي متاحة للمكاتب والدور الاستشارية المحلية المرخصة بالكويت والمتخصصة في الاستشارات الهندسية التي تنطبق عليها قائمة الاسس والمعايير الواجب استيفاؤها منهم. ولفتت المصادر الى ان آخر موعد لتقديم استفسارات عن المسابقة 26 مارس الجاري، وذلك في مقر المؤسسة بجنوب السرة. ويشترط فيمن يتقدم للمسابقة من المكاتب الهندسية ان يكون مرخصا من بلدية الكويت وان يكون مضى على انشائه فترة لا تقل عن 10 سنوات وألا يقل عدد الجهاز الفني على كفالة المكتب عن 80 فردا بمختلف التخصصات وان يكون سبق له التعاقد مع «السكنية» او احدى الجهات الحكومية على أعمال الاشراف أو إدارة العقود الإنشائية لديها.