آلاء خليفة



نظم النادي الكويتي للطلبة في بولدر بالولايات المتحدة الاميركية ملتقى اللؤلؤة للطلبة والطالبات الدارسين في أميركا، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية (العيد الوطني وعيد التحرير) لإحياء تلك الذكرى العزيزة على نفوس جميع الكويتيين في الداخل والخارج.



وذكر أعضاء النادي ان الملتقى أقيم برعاية من شركة TLEG ومن محمد المرزوق «طالب بأميركا وصاحب شركة» وبرعاية إعلامية حصرية من «الأنباء»، موجهين جزيل الشكر والتقدير الى الرعاة الكرام.



وأفاد أعضاء النادي بأن الملتقى تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، من ضمنها تنظيم ندوة طبية قدمتها د. صفا العاني وندوة صحية قدمها محمد المرزوق، بالإضافة الى ندوة رياضية قدمها كل من عبدالوهاب الصالح وصالح الرزيحان.



كما تم تنظيم مسابقات لحضور الملتقى وتوزيع هدايا عليهم من قبل النادي الكويتي للطلبة في بولدر.



وعلى صعيد متصل، أقيم خلال الملتقى حفل غنائي قدمه المطرب عبدالعزيز الضويحي، كما تم توفير لوحة فنية على شكل علم الكويت للتعبير الحر بكلمات وعبارات خطها الطلبة والطالبات للتعبير عن حبهم للكويت، وقد تم توفير بوثات للطلبة لعرض منتجاتهم وبيعها خلال الملتقى.



هذا، وتوجه أعضاء النادي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الملتقى.