أصدر النائب حمد سيف الهرشاني بيانا صحافيا، أعرب فيه عن شكره وثقته في القضاء الكويتي النزيه والمحكمة الدستورية بشكل خاص على الحكم الذي صدر اليوم ببطلان العملية الانتخابية كاملة في انتخابات 2022.

وأكد الهرشاني حرصه الشخصي بالاهتمام بهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة على النطاق الداخلي والخارجي والتحديات الإقليمة والدولية المحيطة بنا سعياً إلى استقرار كيان الدولة والمحافظة على وحدة أراضيها.

وفيما يلي نص البيان:

(إن الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون)

وقال: أتقدم بالشكر الجزيل لقضاء المحكمة الدستورية والسلطة القضائية بشكل عام "أداءاً وحكماً" في الحكم الصادر اليوم ببطلان العملية الانتخابية كاملة في انتخابات

۲۰۲۲ وحرصهم المنبثق من احترام "مبدأ الفصل بين السلطات"، وعدم

افتئات سلطة على أخرى ومراقبة المحكمة لكل المراسيم الصادرة من السلطة التنفيذية بشأن الانتخابات

تحديداً كما وخلق القواعد القانونية السليمة.

وأضاف: كما وأتقدم بالثناء الكبير لمقام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأمده بالصحة والعافية وسمو ولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لسعيهم وحرصهم الدؤوب على تطبيق نصوص الدستور والقانون ورعايتهم الخاصة بلملمة الوحدة الوطنية والمحافظة على كيان دولة الكويت كدولة يشار لها بالبنان.



وذكر الهرشاني"وإذ أؤكد حرصي الشخصي بالاهتمام بهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة على النطاق الداخلي والخارجي والتحديات الإقليمة والدولية المحيطة بنا سعياً إلى استقرار كيان الدولة والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها متعهداً أمام الله ثم الأمير محترماً قسمي الدستوري ببذل كافة أوجه الحرص واضعاً نصب عيني رفاهية الوطن والمواطن والله على ما أقول شهيد.