

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التمديد الثاني لعقد مناقصة أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمه إنذار الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله المبرم لمدة 12 شهرا مشهرة اعتبارا من 2 مايو 2023 حتى 1 مايو 2024، مع زيادة على قيمة العقد بمبلغ 1.4 مليون دينار ما يعادل 8.10% من قيمة العقد بنفس الشروط.



إلى ذلك، تلقى جهاز المناقصات شكوى من أحد المقاولين بتدني سعر المناقص الحائز المركز الأول وبصورة كبيرة وغير طبيعية بشأن مناقصة مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول والأجهزة الطرفية وملحقاتها لكل مواقع شركة البترول الوطنية الكويتية، وقرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار الترسية.



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز الإذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية، وذلك لمناقصة تركيب أنابيب لإعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق شركة نفط الكويت حتى يتم الانتهاء من عملية التقييم والمضي قدما بإجراءات رفع التوصية بالترسية.



وقرر جهاز المناقصات الطلب من شركة نفط الكويت دراسة العطاءات التي تلي ثاني أقل الأسعار وموافاة الجهاز بالتوصية، وذلك لمناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض LP مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع في شمال الكويت والتي رفعت فيها شركة نفط الكويت ترسيتها على ثاني أقل الأسعار المطابق للشروط والمواصفات بقيمة 11.5 مليون دينار، وذلك بعد استكمال نواقص العطاء.